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28.12.2018  14:19   

Копы вернули убежавшего и прятавшегося неделю у друзей внучка

Сбежавшего парня и его бабушку-опекуна могут привлечь к ответственности.


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Как сообщили в ГУ Нацполиции, 25 декабря с заявлением об исчезновении 17-летнего внука обратилась 58-летняя женщина, которая является его официальным опекуном. Она сообщила, что парень еще 19 декабря ушел из дома и не вернулся.
 
Работники ювенальной превенции Основянского отдела полиции нашли парня и вернули домой. Юноша все это время находился у своих друзей.
 
Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним.
 
В настоящее время решается вопрос о привлечении бабушки парня к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал и найден подросток, сбежал подросток, харьков
 
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