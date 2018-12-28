28.12.2018 14:19

Копы вернули убежавшего и прятавшегося неделю у друзей внучка

Сбежавшего парня и его бабушку-опекуна могут привлечь к ответственности.



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Как сообщили в ГУ Нацполиции, 25 декабря с заявлением об исчезновении 17-летнего внука обратилась 58-летняя женщина, которая является его официальным опекуном. Она сообщила, что парень еще 19 декабря ушел из дома и не вернулся.

Работники ювенальной превенции Основянского отдела полиции нашли парня и вернули домой. Юноша все это время находился у своих друзей.

Полицейские провели профилактическую беседу с несовершеннолетним.

В настоящее время решается вопрос о привлечении бабушки парня к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.