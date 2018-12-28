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28.12.2018  15:01   

В харьковскую колонию передали подарок с двойным дном

Сотрудники исправительной колонии №43 пресекли попытку доставки запрещенных предметов.


// Facebook

27 декабря осужденному Т. поступила посылка от гражданки С.

Под двойным дном коробки правоохранители обнаружили деньги в сумме 2096 грн.

Контрабанду изъяли, проводится проверка.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  колония, деньги, харьков
 
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