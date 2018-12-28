Главная Новости Криминал и происшествия Ранее судимый 9 раз рецидивист, получил «юбилейный» 10 срок в Коминтерновском суде Харькова
28.12.2018  14:00   

Ранее судимый 9 раз рецидивист, получил «юбилейный» 10 срок в Коминтерновском суде Харькова

Чтобы добиться юбилейного срока злоумышленник не стал изобретать новых схем.


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По метериалам следствия вор-рецидивист реализовал «внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя умышленно, повторно, тайно, из корыстных побуждений», находясь в гостях у знакомой..

 Как следует из материалос суда –  практически все предыдущие «ходки» были за кражу.

Для юбилейной кражи был избран телефон «S-TellM 577» в коробке, который стоял на тумбочке гостепреимной хозяйки. Стоимость телефона, по экспертной оценке, составила 1190 гривен.

Судья Коминтерновского суда Харькова 21 декабря решил «добавить» к списку отсидок рецидивиста еще 3 года и штраф 429 за проведение экспертизы.

«Юбиляр» свою вину в совершении уголовного преступления признал в полном объеме и не оспаривал установленных досудебным расследованием доказательств.

Источник:   Коминтерновский районный суд г.Харькова
 Тэги:  криминал, суд, харьков, комминтерновский, рецидивист, юбилей
 
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