Ранее судимый 9 раз рецидивист, получил «юбилейный» 10 срок в Коминтерновском суде Харькова

Чтобы добиться юбилейного срока злоумышленник не стал изобретать новых схем.
По метериалам следствия вор-рецидивист реализовал «внезапно возникший преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, действуя умышленно, повторно, тайно, из корыстных побуждений», находясь в гостях у знакомой..
Как следует из материалос суда – практически все предыдущие «ходки» были за кражу.
Для юбилейной кражи был избран телефон «S-TellM 577» в коробке, который стоял на тумбочке гостепреимной хозяйки. Стоимость телефона, по экспертной оценке, составила 1190 гривен.
Судья Коминтерновского суда Харькова 21 декабря решил «добавить» к списку отсидок рецидивиста еще 3 года и штраф 429 за проведение экспертизы.
«Юбиляр» свою вину в совершении уголовного преступления признал в полном объеме и не оспаривал установленных досудебным расследованием доказательств.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
влажн.:
давл.:
ветер: