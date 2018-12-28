28.12.2018 15:27

43-летний мужчина устроил пожар и сам пострадал

Днем 27 декабря спасателям сообщили о о пожаре в частном жилом доме в селе Верхнезорянское Шевченковского района.



// ГСЧС

Приьів на место, пожарніе увидели, что огонь охватил домашние вещи и кровать в одной из жилых комнат на площади 10 кв.м.



В результате пожара пострадал хозяин дома, 1975 года, которого с ожогами госпитализировали каретой скорой в центральную районную больницу.



Чтобы полность потушить пожар, спасателям понадобилось около получаса.



По предварительным данным причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.