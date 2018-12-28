43-летний мужчина устроил пожар и сам пострадал

Днем 27 декабря спасателям сообщили о о пожаре в частном жилом доме в селе Верхнезорянское Шевченковского района.
Приьів на место, пожарніе увидели, что огонь охватил домашние вещи и кровать в одной из жилых комнат на площади 10 кв.м.
В результате пожара пострадал хозяин дома, 1975 года, которого с ожогами госпитализировали каретой скорой в центральную районную больницу.
Чтобы полность потушить пожар, спасателям понадобилось около получаса.
По предварительным данным причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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