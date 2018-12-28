28.12.2018 15:19

Парень позарился на магнитолу и может сесть на три года (ФОТО)

Под Харьковом подросток обокрал автомобиль.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Волчанский отдела полиции с соответствующим заявлением обратился 27-летний житель этого города.

Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль на улице с незапертой дверью, а когда вернулся, обнаружил отсутствие автомагнитолы и двух колонок.

Сотреники полиции обнаружили и задержали злоумышленника.

Им оказался 17-летний житель Волчанска.

"Во время допроса юноша объяснил, что похищенные вещи хотел продать, а полученные средства потратить на собственные нужды", - рассказал начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены законному владельцу.

Следоваьтелями открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.