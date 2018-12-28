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28.12.2018  15:19   

Парень позарился на магнитолу и может сесть на три года (ФОТО)

Под Харьковом подросток обокрал автомобиль.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, в Волчанский отдела полиции с соответствующим заявлением обратился 27-летний житель этого города.
 
Мужчина сообщил, что оставил свой автомобиль на улице с незапертой дверью, а когда вернулся, обнаружил отсутствие автомагнитолы и двух колонок.
 
Сотреники полиции обнаружили и задержали злоумышленника.
 
Им оказался 17-летний житель Волчанска.
 
"Во время допроса юноша объяснил, что похищенные вещи хотел продать, а полученные средства потратить на собственные нужды", - рассказал начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан.
 
Вещественные доказательства изъяты и возвращены законному владельцу.
 
Следоваьтелями открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
 
Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  обокрал автомобиль, парень украл магнитолу, харьков
 
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