Смерть семимесячной малышки: открыто уголовное дело

По факту смерти семимесячной девочки 11 декабря в Сахновщинском районе следователем открыты уголовные производства
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, уголовное производство правоохранители открыли по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
Причина смерти еще не установлена, нет результатов экспертизы.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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