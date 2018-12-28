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28.12.2018  16:12   

Смерть семимесячной малышки: открыто уголовное дело

По факту смерти семимесячной девочки 11 декабря в Сахновщинском районе следователем открыты уголовные производства


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Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, уголовное производство правоохранители открыли по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Причина смерти еще не установлена, нет результатов экспертизы.

Тэги:  смерть малышки, открыто уголовное производство, харьков
 
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