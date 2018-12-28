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28.12.2018  17:52   

Убийство Алисы Онищук: подозреваемый до сих пор не обнаружен

Об этом заявил начальник главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.


//gx.net.ua
Как сообщил начальник "главка",  в ходе расследования дела об убийстве 15-летней Алисы Онищук , тело которой было найдено 3 ноября в харьковском пригороде - поселке Покотиловка, подозреваемого так и не обнаружили. 
 
"Было назначено 86 экспертиз, 41 из них уже завершена. На данный момент преступление не раскрыто. Никому подозрение в его совершении выдвинуто не было", - подчеркнул  Олег Бех.
 
Напомним, Алиса пропала. В ходе поисков тело девочки обнаружили днем 3 ноября возле посадки в районе Покотиловско-Бабаевского пешеходного моста. По данным медэкспертизы, девочку изнасиловали, а затем задушили. Жители поселка Бабаи по-прежнему не могут прийти в себя после страшного убийства. В поисках преступника на помощь следователям пришли местные волонтеры, парапсихологи и частные детективы. Все вместе они пытаются сложить пазлы в одну картинку. 

 

Источник:   Город Х
 Тэги:  убийство онищук, убийца, харьков
 
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