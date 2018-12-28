В Харькове на сходке задержаны криминальные авторитеты (фото)

В Харькове задержаны несколько криминальных авторитетов.
По словам начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, в полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались собраться, помянуть вора в законе Васю Хоржа, распределить «общак» и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине.
Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований облуправления полиции.
«Задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Среди них вор в законе и местный авторитет Валерсон», - отметил Бех.
Сейчас проверяется причастность задержанных к совершению преступлений на территории Харькова и области.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
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