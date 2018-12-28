28.12.2018 18:19

В Харькове на сходке задержаны криминальные авторитеты (фото)

В Харькове задержаны несколько криминальных авторитетов.



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По словам начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, в полицию поступила информация, что лидеры бандитских группировок намеревались собраться, помянуть вора в законе Васю Хоржа, распределить «общак» и спланировать будущую преступную деятельность на Харьковщине.

Их планы сорвали оперативники Управления стратегических расследований облуправления полиции.

«Задержаны 20 человек, которые ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Среди них вор в законе и местный авторитет Валерсон», - отметил Бех.

Сейчас проверяется причастность задержанных к совершению преступлений на территории Харькова и области.