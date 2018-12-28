В результате аварии в Харькове девушка получила телесные повреждения

18-летнюю пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ноги и ушибами.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 декабря в 9.00 на улице Гвардейцев Широнинцев.
Предварительно, 43-летний водитель авто «ВАЗ» сбил девушку неподалеку пешеходного перехода. С травмами пострадавшую медики доставили в больницу.
Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. И помните – в спорах сегодня выиграет только тот, кто не будет в них участвовать.
В пятницу ощутимо похолодает. После полудня начнется снег, который будет идти до ночи. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств: 28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
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