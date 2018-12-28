Главная Новости Криминал и происшествия В результате аварии в Харькове девушка получила телесные повреждения
28.12.2018  18:40   

В результате аварии в Харькове девушка получила телесные повреждения

18-летнюю пострадавшую доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ноги и ушибами.


://hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 декабря в 9.00 на улице Гвардейцев Широнинцев.

Предварительно, 43-летний водитель авто «ВАЗ» сбил девушку неподалеку пешеходного перехода. С травмами пострадавшую медики доставили в больницу.

Следственным решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются. 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дтп, харьков, пострадавшая, протокол, полиция
 
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