28.12.2018 19:10

Только требование уплаты пенсионного сбора остановило харьковчанку, которую брачные аферисты успели «развести» на 28 тысяч долларов

Приговором Дзержинского районного суда 31-летняя харьковчанка признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах.



// facebook

Как рассказала начальник отдела прокуратуры области Татьяна Сотникова, злоумышленница приговорили к 5 годам лишения свободы с назначением испытательного срока на 3 года.

Прокурор настаивал на реальном наказании в виде 6 лет за решеткой. Поэтому сейчас прокуратура готовит апелляционную жалобу на решение первой судебной инстанции.

Обстоятельства дела:

Осужденная в течение нескольких месяцев выманила у доверчивой харьковчанки почти 28 тыс. долл.

Потерпевшая через соцсеть познакомилась с мужчиной, который представился американским военным. Новый знакомый рассказал, что служит по контракту. После окончания срочной службы человек якобы хотел приехать в Украину для более близкого знакомства. Он вызвал у женщины доверие. Впоследствии поклонник решил поздравить новую подругу с Днем рождения и сообщил, что выслал курьерской службой почтовый перевод с подарком и некоторыми личными вещами.

За несколько дней женщине позвонила сообщница интернет-обольстителя. Мошенница выдала себя за сотрудника таможни и сообщила о почтовое отправление. Чтобы получить подарок от любимого, харьковчанка попросили оплатить 1200 долл. пошлины.

Потерпевшая передала средства, но вскоре получила очередной звонок. На этот раз женщине сообщили, что в почтовом отправлении на ее имя находится 2 млн. долл., поэтому ей необходимо оплатить 6,5 тыс. долл. налогов. Как пояснил потерпевшей интернет-друг, эти средства были изъяты в бандитской группировки в Афганистане, где он служит. Он рассказал, что с этой суммой хочет начать новую жизнь в Украине и просил получить отправление, пообещав компенсировать любые расходы. Харьковчанка снова перевела указанную мошенницей сумму, однако обещанных 2 млн. долл. так и не получила.

Зато ей предложили оплатить 1% пенсионного сбора. Доверчивая женщина отдали мошенникам 20 тыс. долл.

И только после того, как под предлогом очередного сбора ее хотели обобрать еще почти на 50 тыс. долл., потерпевшая обратилась в милицию.

Как выяснилось, женщина стала жертвой мошенников. По данным следствия, другие лица, которые могут быть причастны к совершению преступления, находятся на территории Федеративной республики Нигерия.