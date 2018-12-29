Главная Новости Криминал и происшествия Полиция разыскивает 17-летнюю девушку, которая неделю назад не пришла домой (ФОТО)
29.12.2018  10:26   

Полиция разыскивает 17-летнюю девушку, которая неделю назад не пришла домой (ФОТО)

Сотрудники Киевского отдела полиции устанавливают местонахождение Дианы Шматовов, 2001 года рождения.


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Девушка 22 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сооьщили в пресс-службе Нацполиции.

На вид Диане 15-17 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы русые.

Была одета в черную куртку, черные брюки и сапоги. При себе имела серую сумку.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Киевский отдела полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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