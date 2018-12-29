29.12.2018 10:26

Полиция разыскивает 17-летнюю девушку, которая неделю назад не пришла домой (ФОТО)

Сотрудники Киевского отдела полиции устанавливают местонахождение Дианы Шматовов, 2001 года рождения.



// Facebook

Девушка 22 декабря ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, сооьщили в пресс-службе Нацполиции.



На вид Диане 15-17 лет, рост около 150 см, худощавого телосложения, волосы русые.



Была одета в черную куртку, черные брюки и сапоги. При себе имела серую сумку.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемой, просим сообщить в Киевский отдела полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 102 или другим удобным способом», – обращаются правоохранители.