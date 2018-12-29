В районе Семиэтажки Mersedes врезался в столб

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 29 декабря Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на субботу, 29 декабря Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.