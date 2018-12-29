В районе Семиэтажки Mersedes врезался в столб

Водитель самостоятельно оформил европротокол.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили в Патрульной полиции.
Авария произошла 28 декабря около 15:40 на улице Броненосца Потемкина, 1. Автомобиль Mersedes совершил наезд на препятствие, а именно столб.
В результате ДТП никто не пострадал.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
влажн.:
давл.:
ветер: