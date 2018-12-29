Главная Новости Криминал и происшествия В районе Семиэтажки Mersedes врезался в столб
29.12.2018  10:54   

В районе Семиэтажки Mersedes врезался в столб

Водитель самостоятельно оформил европротокол.


// Патрульная полиция

О дорожно-транспортном происшествии сообщили в Патрульной полиции.

Авария произошла 28 декабря около 15:40 на улице Броненосца Потемкина, 1. Автомобиль Mersedes совершил наезд на препятствие, а именно столб.

В результате ДТП никто не пострадал.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Криминал и происшествия В результате аварии в Харькове девушка получила телесные повреждения 28.12 Криминал и происшествия ДТП на Салтовке: забывший о дистанции водитель поцеловал в филейную часть два авто (ФОТО) 28.12 Криминал и происшествия ДТП за сутки: 84 аварии и более 400 нарушений ПДД
 
 

Видео

Геннадий Кернес: в 2019 году Харьков выпустит облигации на 1 миллиард гривен
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 