Неизвестный в балаклаве и с ножом ограбил магазин под Харьковом

Под угрозой применения холодного оружия 27-летний злоумышленник завладел в магазине деньгами из кассы и телефоном продавца.
Вечером 26 декабря по дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение от продавщицы продуктового магазина. Женщина рассказала, что в торговый помещение зашел неизвестный в Балаклаве и, угрожая ножом, забрал из кассы 3000 гривен и ее мобильный телефон.
Работники полиции оперативно задержали 27-летнего жителя Чугуевского района, который пытался скрыться с места совершения преступления.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
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