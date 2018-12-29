29.12.2018 11:13

Неизвестный в балаклаве и с ножом ограбил магазин под Харьковом

Под угрозой применения холодного оружия 27-летний злоумышленник завладел в магазине деньгами из кассы и телефоном продавца.



// Нацполиция

Вечером 26 декабря по дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение от продавщицы продуктового магазина. Женщина рассказала, что в торговый помещение зашел неизвестный в Балаклаве и, угрожая ножом, забрал из кассы 3000 гривен и ее мобильный телефон.



Работники полиции оперативно задержали 27-летнего жителя Чугуевского района, который пытался скрыться с места совершения преступления.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.