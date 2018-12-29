29.12.2018 12:29

Несовершеннолетнему, пробившему голову односельчанину из-за кота, грозит долгий тюремный срок

Прокуратура направила в Чугуевского городского суда обвинительный акт в отношении молодого человека, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений.



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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Ярослав Мышков, происшествие случилось в конце сентября прошлого года в Чугуевском районе.



Во время празднования Дня села между двумя нетрезвыми парнями возник конфликт. 22-летний местный житель обвинил 17-летнего парня в том, что он якобы бил котенка на глазах у его подруги.



Ссора переросла в драку, во время которой несовершеннолетний схватил кирпич и изо всех сил ударил соперника по голове. Пострадавший получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму.



Если вина молодого будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы.