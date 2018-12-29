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29.12.2018  13:57   

Пьющую и неряшливую мать могут лишить родительских прав (ФОТО)

Полицейские установили факт проживания ребенка в ненадлежащих условиях. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.


// Нацполиция

Неблагополучную семью «помог» вычислить пожар. В Основянский отдел полиции сообщили о возгорании входной двери квартиры.

Прибыв на вызов, полицейские обнаружили 19-летнюю жительницу квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Пожар же возник из-за того, что женщина пыталась потушить окурок о входную дверь.

В квартире полицейские увидели ребенка в возрасте 1 год и 11 месяцев. Мальчик проживал в ненадлежащих условиях.

Инспекторами ювенальной превенции Основянское отдела полиции в отношении 19-летней матери составлен административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ребенок в настоящее время находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  перенок, полиция, харьков
 
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