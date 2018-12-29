Пьющую и неряшливую мать могут лишить родительских прав (ФОТО)

Полицейские установили факт проживания ребенка в ненадлежащих условиях. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.
Неблагополучную семью «помог» вычислить пожар. В Основянский отдел полиции сообщили о возгорании входной двери квартиры.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили 19-летнюю жительницу квартиры в состоянии алкогольного опьянения. Пожар же возник из-за того, что женщина пыталась потушить окурок о входную дверь.
В квартире полицейские увидели ребенка в возрасте 1 год и 11 месяцев. Мальчик проживал в ненадлежащих условиях.
Инспекторами ювенальной превенции Основянское отдела полиции в отношении 19-летней матери составлен административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ребенок в настоящее время находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.
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В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
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