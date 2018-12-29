Главная Новости Криминал и происшествия Ночью в центре Харькова столкнулись две иномарки
29.12.2018  15:01   

Ночью в центре Харькова столкнулись две иномарки

29 декабря около 2:30 патрульным поступило сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул. Пушкинской и ул. Мечникова.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fiesta, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На водителя авто Volkswagen Passat патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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