Ночью в центре Харькова столкнулись две иномарки

29 декабря около 2:30 патрульным поступило сообщение о ДТП без пострадавших на перекрестке ул. Пушкинской и ул. Мечникова.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Fiesta, который двигался по главной дороге, в результате чего произошло столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На водителя авто Volkswagen Passat патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
влажн.:
давл.:
ветер: