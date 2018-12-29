29.12.2018 18:02

Подростки побили шары на главной елке Зачепиловки (ФОТО)

За хулиганство ответ и подростки, и их родители.



// Нацполиция

В ночь на 28 декабря четверо подростков повредили ограждение и разбили игрушки на елке в центре поселка Зачепиловка.



Сообщение о происшествии поступило в районную полиции около часа ночи.



В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались ребята 13, 15, 17 и 19 лет. Свои действия они объяснили желанием развлечься.



Причиненный ущерб возмещен.



С подростками полицейские провели разъяснительную работу.



В отношении 17 и 19-летних юношей работники Зачепиловского отделения полиции составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Родителей малолетних ребят привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.