Подростки побили шары на главной елке Зачепиловки (ФОТО)

За хулиганство ответ и подростки, и их родители.
В ночь на 28 декабря четверо подростков повредили ограждение и разбили игрушки на елке в центре поселка Зачепиловка.
Сообщение о происшествии поступило в районную полиции около часа ночи.
В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались ребята 13, 15, 17 и 19 лет. Свои действия они объяснили желанием развлечься.
Причиненный ущерб возмещен.
С подростками полицейские провели разъяснительную работу.
В отношении 17 и 19-летних юношей работники Зачепиловского отделения полиции составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Родителей малолетних ребят привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.
Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Ночной мелкий снег к утру закончится и больше осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах гололедица.
В этот день продолжалась подготовка к новогодним праздникам. Женщины готовили холодцы, сладости для колядующих, а мужчины варили пиво.
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давл.:
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