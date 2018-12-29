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29.12.2018  18:02   

Подростки побили шары на главной елке Зачепиловки (ФОТО)

За хулиганство ответ и подростки, и их родители.


// Нацполиция

В ночь на 28 декабря четверо подростков повредили ограждение и разбили игрушки на елке в центре поселка Зачепиловка.

Сообщение о происшествии поступило в районную полиции около часа ночи.

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили личности нарушителей. Ими оказались ребята 13, 15, 17 и 19 лет. Свои действия они объяснили желанием развлечься.

Причиненный ущерб возмещен.

С подростками полицейские провели разъяснительную работу.

В отношении 17 и 19-летних юношей работники Зачепиловского отделения полиции составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Родителей малолетних ребят привлечены к административной ответственности по ч.3 ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  хулиганство, полиция, харьков
 
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