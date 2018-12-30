30.12.2018 11:30

Гостеприимный хозяин обнаружил утром труп

Поссорившиеся в ходе пьянки гости выяснили отношения с помощью ножа.



// Нацполиция

Информация об обнаружении тела мужчины в частном домовладении по улице Шлюзовой поступила в дежурную часть Немышлянского отдела полиции 28 декабря около 8:50.



По словам хозяина дома, накануне он распивал спиртные напитки с двумя малознакомыми. Вечером он заснул, а когда проснулся ночью, обнаружил тело одного из гостей на полу.



Оперативники вышли на след 50-летнего харьковчанина. Тот рассказал, что 27 декабря около 22:00 между ним и погибшим возникла ссора. В ходе ссоры правонарушитель схватил нож и ударил им оппонента в область лопатки. От полученной травмы 34-летний мужчина скончался на месте. Убтйца сбежал с места преступления.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в следственном изоляторе.