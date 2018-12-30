Гастролер из Полтавы ограбил прохожего на Южном вокзале

33-летний злоумышленник ударил потерпевшего, после чего завладел его мобильным телефоном и деньгами в сумме 1000 гривен и 100 долларов США.
28 декабря в дежурную часть Холодногорского отдела полиции обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что на платформе Южного железнодорожного вокзала его ударил неизвестный, после чего завладел его деньгами и телефоном.
Работники полиции на станции «Харьков-Пассажирский» оперативно задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний житель Полтавской области.
Вещественные доказательства изъяты.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту происшествия следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
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