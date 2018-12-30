Из окна многоэтажки выпала 15-летняя девушка

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства гибели подростка в Московском районе.
Около десяти часов вечера 29 декабря на улице Бучмы прохожие обнаружили потерпевшую в бессознательном состоянии и сообщили в районной полиции.
Девушку доставили в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Утром 30 декабря, не приходя в сознание, она умерла.
По словам матери погибшей, девушка должна была прийти домой с прогулки в девять часов. Когда она не вернулась, женщина вышла на улицу ее искать. От сотрудников полиции она узнала о том, что ее дочь выпала с 9 этажа дома по месту жительства.
При жизни намерений покончить жизнь самоубийством девушка не высказывала.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Следствие продолжается.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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