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30.12.2018  10:53   

Из окна многоэтажки выпала 15-летняя девушка

Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства гибели подростка в Московском районе.


// Facebook

Около десяти часов вечера 29 декабря на улице Бучмы прохожие обнаружили потерпевшую в бессознательном состоянии и сообщили в районной полиции.

Девушку доставили ​​в реанимационное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи. Утром 30 декабря, не приходя в сознание, она умерла.

По словам матери погибшей, девушка должна была прийти домой с прогулки в девять часов. Когда она не вернулась, женщина вышла на улицу ее искать. От сотрудников полиции она узнала о том, что ее дочь выпала с 9 этажа дома по месту жительства.

При жизни намерений покончить жизнь самоубийством девушка не высказывала.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
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