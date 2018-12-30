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30.12.2018  15:28   

Пенсионерка погибла в пожаре на Плехановской

Причина возникновения пожара устанавливается.


// ГСЧС

29 декабря в 17:30 спасателей вызвали на пожар в 14-этажном жилом доме на ул. Плехановской, 119. 

Пожарных вызвали жителей соседних квартир, которые услышали запах дыма.

На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 7-м этажа 14-этажки горели домашние вещи на площади 8 кв.м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры, женщины 1955 года рождения.

В 18:31 пожар был ликвидирован. С задымленных верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух 17 жителей дома. Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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