30.12.2018 15:28

Пенсионерка погибла в пожаре на Плехановской

Причина возникновения пожара устанавливается.



// ГСЧС

29 декабря в 17:30 спасателей вызвали на пожар в 14-этажном жилом доме на ул. Плехановской, 119.

Пожарных вызвали жителей соседних квартир, которые услышали запах дыма.



На момент прибытия спасателей в комнате квартиры на 7-м этажа 14-этажки горели домашние вещи на площади 8 кв.м. Во время пожаротушения спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры, женщины 1955 года рождения.



В 18:31 пожар был ликвидирован. С задымленных верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух 17 жителей дома. Причина возникновения пожара устанавливается.