30.12.2018 17:19

ЧП на Рогани: на гранате подорвался мужчина (ФОТО)

На пустыре улицы Зеленодольской обнаружили тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.



// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.



Работники полиции изъяли с места происшествия осколки ручной гранаты РГД-5.



По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.