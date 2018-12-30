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30.12.2018  17:19   

ЧП на Рогани: на гранате подорвался мужчина (ФОТО)

На пустыре улицы Зеленодольской обнаружили тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.


// Нацполиция

Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Работники полиции изъяли с места происшествия осколки ручной гранаты РГД-5.

По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, смерть, харьков
 
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