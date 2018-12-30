ЧП на Рогани: на гранате подорвался мужчина (ФОТО)

На пустыре улицы Зеленодольской обнаружили тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты.
Информация о происшествии поступила в Индустриальный отдел полиции 30 декабря около 08:00.
На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения и специалисты взрывотехнического управления полиции.
Работники полиции изъяли с места происшествия осколки ручной гранаты РГД-5.
По данному факту следователем Индустриального отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время полицейские принимают меры по установлению обстоятельств происшествия и личности погибшего.
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Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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