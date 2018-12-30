Возле Гоптовки насмерть замерз мужчина

Мужчина пешком пересек границу через пункт пропуска и вероятно заблудился.
Около девяти часов утра 29 декабря межикам поступил вызов в село Гоптовка в 51-летнем мужчине.
Прибывшая на место бригада экстренной медицинской помощи установила, что возле забора в семи километрах от пункта пропуска через государственную границу «Журавлевка» лежит тело мужчины. Медики констатировали смерть мужчины до прибытия скорой.
По словам сотрудников пограничной службы, он 28 декабря в 13:30 пересек границу через пункт пропуска «Стрелечье» и, видимо, пошел не в том направлении.
Ожидается удивительный день, когда ладить с людьми будет легче обычного. Так что если вы хотите с кем-то договориться, стоит сделать это именно сегодня.
Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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