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30.12.2018  17:30   

Возле Гоптовки насмерть замерз мужчина

Мужчина пешком пересек границу через пункт пропуска и вероятно заблудился.


// Подробности

Около девяти часов утра 29 декабря межикам поступил вызов в село Гоптовка в 51-летнем мужчине.

Прибывшая на место бригада экстренной медицинской помощи установила, что возле забора в семи километрах от пункта пропуска через государственную границу «Журавлевка» лежит тело мужчины. Медики констатировали смерть мужчины до прибытия скорой.

По словам сотрудников пограничной службы, он 28 декабря в 13:30 пересек границу через пункт пропуска «Стрелечье» и, видимо, пошел не в том направлении.

Источник:   Центр экстренной медицины
 Тэги:  смерть, обморожение, харьков
 
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