ДТП на проспекте Гагарина возле мясокомбината: автомобиль разорвало пополам (ФОТО)

Водитель чудом остался жив.
Информация о столкновении автомобилей «Lexus» и «Daewoo» на проспекте Гагарина поступило в полицию около 20:30.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 37-летний водитель автомобиля «Daewoo».
С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и травма ноги пострадавшего госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Осмотр места происшествия продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.
Фото: ГУ Нацполиции, Facebook/ХС
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Праздничные выходные будут морозными и преимущественно без осадков.
30 декабря в народе называют Данилов день.
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