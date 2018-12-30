30.12.2018 22:35

ДТП на проспекте Гагарина возле мясокомбината: автомобиль разорвало пополам (ФОТО)

Водитель чудом остался жив.



// Нацполиция

Информация о столкновении автомобилей «Lexus» и «Daewoo» на проспекте Гагарина поступило в полицию около 20:30.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 37-летний водитель автомобиля «Daewoo».



С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и травма ноги пострадавшего госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Осмотр места происшествия продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.



Фото: ГУ Нацполиции, Facebook/ХС