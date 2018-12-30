Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на проспекте Гагарина возле мясокомбината: автомобиль разорвало пополам (ФОТО)
30.12.2018  22:35   

ДТП на проспекте Гагарина возле мясокомбината: автомобиль разорвало пополам (ФОТО)

Водитель чудом остался жив.


// Нацполиция

Информация о столкновении автомобилей «Lexus» и «Daewoo» на проспекте Гагарина поступило в полицию около 20:30.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 37-летний водитель автомобиля «Daewoo».

С предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма и травма ноги пострадавшего госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Осмотр места происшествия продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Слободского отдела полиции.


Фото: ГУ Нацполиции, Facebook/ХС

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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