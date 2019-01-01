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01.01.2019  12:42   

Утро нового года началось пожаром

В Индустриальном районе спасли трех человек при пожаре в пятиэтажке.


// ГСЧС

1 января в 8:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме коридорного типа №8 на ул. Косарева. Местные жители сообщали о возгорании в квартире на четвертом этаже.

На месте спасатели установили, что огонь охватил часть квартиры площадью 20 кв.м. В ней они нашли двух бессознательных людей: женщину 1978-го и мужчину 1991 годов рождения. Их немедленно вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы во 2-ю городскую больницу. Кроме того, в ходе разведки пожарные установили, что в квартире напротив находится еще одна женщина, которая страдает от дыма. Ее также вывели на воздух.

Огонь локализовали одним пожарным стволом в 8:42, а полностью ликвидировали его в 10:20.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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