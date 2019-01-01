01.01.2019 12:42

Утро нового года началось пожаром

В Индустриальном районе спасли трех человек при пожаре в пятиэтажке.



// ГСЧС

1 января в 8:21 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме коридорного типа №8 на ул. Косарева. Местные жители сообщали о возгорании в квартире на четвертом этаже.



На месте спасатели установили, что огонь охватил часть квартиры площадью 20 кв.м. В ней они нашли двух бессознательных людей: женщину 1978-го и мужчину 1991 годов рождения. Их немедленно вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшие госпитализированы во 2-ю городскую больницу. Кроме того, в ходе разведки пожарные установили, что в квартире напротив находится еще одна женщина, которая страдает от дыма. Ее также вывели на воздух.



Огонь локализовали одним пожарным стволом в 8:42, а полностью ликвидировали его в 10:20.



Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.