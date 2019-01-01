Главная Новости Криминал и происшествия В Новый год полиции жаловались на фейерверки и пьяные компании
01.01.2019  17:16   

В Новый год полиции жаловались на фейерверки и пьяные компании

За минувшие сутки в полицию поступило почти 1000 обращений и сообщений.


// Нацполиция

Граждане звонили на оперативную линию 102, обращались к полицейским на улицах и приходили в отделы или отделения полиции. Работники полиции отреагировали на все их сообщения.

В большинстве случаев граждане сообщали об использовании пиротехники в ночное время, нарушение тишины, мелкие нарушения общественного порядка и распитие спиртных напитков.

Всего для обеспечения безопасности граждан в новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах было задействовано около 2300 сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии и курсантов высших учебных заведений. Участие в мероприятиях приняли около 70 000 граждан.

Правоохранители работали в усиленном режиме. Для предупреждения и оперативного реагирования на правонарушения было увеличено количество полицейских нарядов, созданы группы превентивной коммуникации, дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы.

Во время проведения массовых мероприятий по случаю празднования Нового года грубых нарушений общественного порядка не выявлено.

Сейчас правоохранители продолжают охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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