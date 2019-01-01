01.01.2019 17:16

В Новый год полиции жаловались на фейерверки и пьяные компании

За минувшие сутки в полицию поступило почти 1000 обращений и сообщений.



// Нацполиция

Граждане звонили на оперативную линию 102, обращались к полицейским на улицах и приходили в отделы или отделения полиции. Работники полиции отреагировали на все их сообщения.



В большинстве случаев граждане сообщали об использовании пиротехники в ночное время, нарушение тишины, мелкие нарушения общественного порядка и распитие спиртных напитков.



Всего для обеспечения безопасности граждан в новогоднюю ночь на улицах города Харькова и населенных пунктах области, в харьковском метрополитене, на железнодорожных станциях и в других общественных местах было задействовано около 2300 сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии и курсантов высших учебных заведений. Участие в мероприятиях приняли около 70 000 граждан.



Правоохранители работали в усиленном режиме. Для предупреждения и оперативного реагирования на правонарушения было увеличено количество полицейских нарядов, созданы группы превентивной коммуникации, дополнительные следственно-оперативные и взрывотехнические группы.

Во время проведения массовых мероприятий по случаю празднования Нового года грубых нарушений общественного порядка не выявлено.



Сейчас правоохранители продолжают охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий.