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02.01.2019  08:15   

В вагоне эленктрички собутыльник ткнул ножом приятеля

За совершение преступления сотрудники районного отдела полиции задержали 61-летнего мужчину.


// Нацполиция

31 декабря около 12:00 в дежурную часть поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции «Чугуев» о том, что в вагоне электропоезда «Граково-Харьков» во время совместного распития алкоголя и в ходе внезапной ссоры один мужчина нанес другому ножевое ранение в грудную клетку.

В результате происшествия 31-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение местной больницы.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и личный состав отдела. В ходе проведения оперативных действий работники Чугуевского отдела полиции быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался 61-летний житель района.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, полиция, харьков
 
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