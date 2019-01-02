В вагоне эленктрички собутыльник ткнул ножом приятеля

За совершение преступления сотрудники районного отдела полиции задержали 61-летнего мужчину.
31 декабря около 12:00 в дежурную часть поступило сообщение от дежурного железнодорожной станции «Чугуев» о том, что в вагоне электропоезда «Граково-Харьков» во время совместного распития алкоголя и в ходе внезапной ссоры один мужчина нанес другому ножевое ранение в грудную клетку.
В результате происшествия 31-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение местной больницы.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и личный состав отдела. В ходе проведения оперативных действий работники Чугуевского отдела полиции быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался 61-летний житель района.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
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