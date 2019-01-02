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02.01.2019  08:47   

На Северной Салтовке – тройное ДТП

Около трех часов дня 1 января на улице Леся Сердюка, 62 столкнулдись два ВАЗа и Nissan.


// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не учел дорожной обстановки при перестроении из крайнего правого ряда в левый и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

От удара автомобиль ВАЗ-2108 столкнулся с автомобилем Nissan.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ-2108 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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