02.01.2019 08:47

На Северной Салтовке – тройное ДТП

Около трех часов дня 1 января на улице Леся Сердюка, 62 столкнулдись два ВАЗа и Nissan.



// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не учел дорожной обстановки при перестроении из крайнего правого ряда в левый и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.

От удара автомобиль ВАЗ-2108 столкнулся с автомобилем Nissan.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ-2108 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.