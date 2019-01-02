На Северной Салтовке – тройное ДТП

Около трех часов дня 1 января на улице Леся Сердюка, 62 столкнулдись два ВАЗа и Nissan.
Как установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ-2108 не учел дорожной обстановки при перестроении из крайнего правого ряда в левый и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099.
От удара автомобиль ВАЗ-2108 столкнулся с автомобилем Nissan.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ-2108 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Собранный материал будет передан в суд.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: