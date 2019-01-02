02.01.2019 09:31

В доме барачного типа сгорела супружеская пара

31 декабря в Змиевском районе результате пожара погибли два человека.



// ГСЧС

О пожаре в одноэтажном жилом доме барачного типа на 4 квартиры в селе Раздольное сообщили 31 декабря в 13:33.



На тушение выезжало районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС в составе 1 отделения на пожарной автоцистерне. Когда спасатели, преодолев расстояние в 37 км, прибыли на пожар, горела уже половина дома, включая его крышу. Часть крыши и перекрытия уже была разрушена. Площадь пожара составила 70 кв.м.

При обследовании внутренних помещений пожарными были обнаружены тела двух погибших, которые были супругами: 46-летнего мужчины и 45-летней женщины.



Спасатели локализовали пожар в 14:40 и полностью ликвидировали его в 17:33.



По предварительной информации причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе. Окончательные обстоятельства данного чрезвычайного происшествия устанавливаются.