02.01.2019 10:27

В Харькове подделывали сухое молоко известного бренда

Харьковская местная прокуратура №5 утвердила подозрение 38-летнему киевлянину, которому инкриминируется подделка пищевых продуктов известного украинского бренда.



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Установлено, что подозреваемый создал и фактически руководил предприятием, около двух лет под видом продукции известного украинского бренда, производило и продавало товар не соответствовал состава оригинального продукта. Произведенное кустарным способом сухое молоко в качестве сырья реализовывали различным предприятиям, в частности, мясокомбинатам.



Производство устроили в арендованном здании в Основянском районе Харькова.



По предварительным данным, подозреваемый приобрел 1 тонну оригинальной продукции. Взяв за основу официальные документы, подтверждающие качество и происхождение товара, злоумышленник подделывал бумаги и реализовыывал продукцию собственного производства, выдавая ее за оригинал.



Смесь изготавливали из сухого молока неизвестного бренда с добавлением муки, крахмала, соевого белка и тому подобное. По данным следствия злоумышленник произвел и реализовал, незаконно используя марку известного бренда, более 35 тонн кустарного сухого молока.



По заключению экспертизы продукция не отвечала требованиям государственных стандартов качества, а ее изготовление и реализация нанесли около 1 млн грн. убытков владельцу торговой марки. К тому же покупатели не знали, что сухое молоко не соответствует стандартам, которые были указаны на маркировке.



Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.