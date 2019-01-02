В Харькове подделывали сухое молоко известного бренда

Харьковская местная прокуратура №5 утвердила подозрение 38-летнему киевлянину, которому инкриминируется подделка пищевых продуктов известного украинского бренда.
Установлено, что подозреваемый создал и фактически руководил предприятием, около двух лет под видом продукции известного украинского бренда, производило и продавало товар не соответствовал состава оригинального продукта. Произведенное кустарным способом сухое молоко в качестве сырья реализовывали различным предприятиям, в частности, мясокомбинатам.
Производство устроили в арендованном здании в Основянском районе Харькова.
По предварительным данным, подозреваемый приобрел 1 тонну оригинальной продукции. Взяв за основу официальные документы, подтверждающие качество и происхождение товара, злоумышленник подделывал бумаги и реализовыывал продукцию собственного производства, выдавая ее за оригинал.
Смесь изготавливали из сухого молока неизвестного бренда с добавлением муки, крахмала, соевого белка и тому подобное. По данным следствия злоумышленник произвел и реализовал, незаконно используя марку известного бренда, более 35 тонн кустарного сухого молока.
По заключению экспертизы продукция не отвечала требованиям государственных стандартов качества, а ее изготовление и реализация нанесли около 1 млн грн. убытков владельцу торговой марки. К тому же покупатели не знали, что сухое молоко не соответствует стандартам, которые были указаны на маркировке.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
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