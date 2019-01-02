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02.01.2019  10:27   

В Харькове подделывали сухое молоко известного бренда

Харьковская местная прокуратура №5 утвердила подозрение 38-летнему киевлянину, которому инкриминируется подделка пищевых продуктов известного украинского бренда.


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Установлено, что подозреваемый создал и фактически руководил предприятием, около двух лет под видом продукции известного украинского бренда, производило и продавало товар не соответствовал состава оригинального продукта. Произведенное кустарным способом сухое молоко в качестве сырья реализовывали различным предприятиям, в частности, мясокомбинатам.
 
Производство устроили в арендованном здании в Основянском районе Харькова.
 
По предварительным данным, подозреваемый приобрел 1 тонну оригинальной продукции. Взяв за основу официальные документы, подтверждающие качество и происхождение товара, злоумышленник подделывал бумаги и реализовыывал продукцию собственного производства, выдавая ее за оригинал.

Смесь изготавливали из сухого молока неизвестного бренда с добавлением муки, крахмала, соевого белка и тому подобное. По данным следствия злоумышленник произвел и реализовал, незаконно используя марку известного бренда, более 35 тонн кустарного сухого молока.
 
По заключению экспертизы продукция не отвечала требованиям государственных стандартов качества, а ее изготовление и реализация нанесли около 1 млн грн. убытков владельцу торговой марки. К тому же покупатели не знали, что сухое молоко не соответствует стандартам, которые были указаны на маркировке.
 
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.
 
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков
 
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