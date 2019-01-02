02.01.2019 10:58

В первый день года полицейские остановили два десятка пьяных за рулем

Всего же работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 228 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.



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За минувшие сутки в Харькове и области произошло 14 ДТП.



В результате аварий пострадал один человек.



Также за управление в нетрезвом виде составлено 22 административных протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.