В первый день года полицейские остановили два десятка пьяных за рулем

Всего же работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 228 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За минувшие сутки в Харькове и области произошло 14 ДТП.
В результате аварий пострадал один человек.
Также за управление в нетрезвом виде составлено 22 административных протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: