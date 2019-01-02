Главная Новости Криминал и происшествия В первый день года полицейские остановили два десятка пьяных за рулем
02.01.2019  10:58   

В первый день года полицейские остановили два десятка пьяных за рулем

Всего же работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 228 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.


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За минувшие сутки в Харькове и области произошло 14 ДТП.

В результате аварий пострадал один человек.

Также за управление в нетрезвом виде составлено 22 административных протокола по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, полиция, харьков
 
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