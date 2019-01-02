02.01.2019 11:03

Неизвестного, «заминировавшего» Волчанский отдел полиции, вычислили в считанные часы

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель поселка Хотомля.



// Нацполиция

1 января в 19:23 в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что Волчанский отдел полиции заминирован.



По адресу выезжали специалисты взрывотехнической и кинологической служб.



Правоохранители осмотрели трехэтажное здание. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника - 23-летнего парня. Как выяснилось, он в компании друзей употреблял спиртные напитки, а потом с мобильного позвонил на линию «102» и сообщил о заминировании районного отдела полиции. Объяснить свои действия работникам полиции мужчина не смог.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.