Главная Новости Криминал и происшествия Неизвестного, «заминировавшего» Волчанский отдел полиции, вычислили в считанные часы
02.01.2019  11:03   

Неизвестного, «заминировавшего» Волчанский отдел полиции, вычислили в считанные часы

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель поселка Хотомля.


// Нацполиция

1 января в 19:23 в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что Волчанский отдел полиции заминирован.

По адресу выезжали специалисты взрывотехнической и кинологической служб.

Правоохранители осмотрели трехэтажное здание. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника - 23-летнего парня. Как выяснилось, он в компании друзей употреблял спиртные напитки, а потом с мобильного позвонил на линию «102» и сообщил о заминировании районного отдела полиции. Объяснить свои действия работникам полиции мужчина не смог.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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