Неизвестного, «заминировавшего» Волчанский отдел полиции, вычислили в считанные часы

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 23-летний житель поселка Хотомля.
1 января в 19:23 в полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что Волчанский отдел полиции заминирован.
По адресу выезжали специалисты взрывотехнической и кинологической служб.
Правоохранители осмотрели трехэтажное здание. Никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ полицейские не обнаружили.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника - 23-летнего парня. Как выяснилось, он в компании друзей употреблял спиртные напитки, а потом с мобильного позвонил на линию «102» и сообщил о заминировании районного отдела полиции. Объяснить свои действия работникам полиции мужчина не смог.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Чтобы день не прошел зря, направьте свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло. Например, на фитнес, шопинг или несложные домашние дела.
В Харькове пасмурно, временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица.
Игнатьев день наши предки посвящали дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: