02.01.2019 11:26

Подозреваемый, подорвавший автомобиль с полицейским, пойдет под суд

Прокуратура области направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 21-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на полицейского.



// Facebook

Покушение произошло 6 декабря 2017 года. Подозреваемый вместе с двумя сообщниками прибыли из Киева, заранее спланировава расправу над харьковским полицейским. Мотивом преступления стала его профессиональная деятельность.



Киевляне выяснили все данные о жертве: место жительства, марку и номер автомобиля и тому подобное. Они выследили полицейского возле дома и, воспользовавшись моментом, подложили под машину майора гранату. Боеприпас подозреваемый зафиксировал под задним колесом так, чтобы он сдетонировал во время движения.



Граната взорвалась, когда полицейский сел за руль и начал движение. В результате происшествия пострадавший получил многочисленные травмы, однако жизненно важных органов взрывная волна не затронула. Основные повреждения пришлись на транспортное средство.



На сегодня по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ст. 348, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28 ст. 347 (посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с боеприпасами и умышленное повреждение имущества работника правоохранительного органа по предварительному сговору группой лиц).



Материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельные уголовные производства. Один из них сейчас находится в розыске. Относительно другого производство закрыто в связи со смертью - мужчина подорвался на гранате во время совершения разбойного нападения в г.. Киев.



Сейчас также устанавливается возможная причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории Украины.