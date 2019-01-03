Главная Новости Криминал и происшествия 34 ДТП зарегистрировали в Харькове и области за сутки
03.01.2019  10:04   

34 ДТП зарегистрировали в Харькове и области за сутки

В результате аварий никто не пострадал.


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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Также за управление в нетрезвом виде составлено 6 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Всего же работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 306 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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