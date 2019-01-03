34 ДТП зарегистрировали в Харькове и области за сутки

В результате аварий никто не пострадал.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Также за управление в нетрезвом виде составлено 6 административных протоколов по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Всего же работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 306 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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