Главная Новости Криминал и происшествия Братоубийцу приговорили к 9 годам за решеткой
03.01.2019  10:23   

Братоубийцу приговорили к 9 годам за решеткой

Приговором Московского районного суда г.. Харькова 55-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).


://zanoza-news.com

Как рассказала начальник управления прокуратуры Харьковской области Татьяна Сотникова, убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось осенью 2017 года. К осужденным приехал старший брат. Гость пришел навеселе и требовал от брата отпраздновать с ним грядущий день рождения. Хозяин дома отказался от рюмки.

Мужчины неоднократно ссорились и раньше из-за того, что старший из них злоупотреблял алкоголем. Однако на этот раз хозяин дома решил расправиться с надоедливым родственником. Он ударил брата ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Осужденный вину не признал и рассказал, что резал грушу, а нетрезвый брат просто не удержался на ногах и упал на нож. Однако досудебным следствием было собрано достаточно доказательств, чтобы доказать его вину в суде.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  криминал, убийство, харьков, поножовщина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.12 Криминал и происшествия Прокуратура обвинила родителей погибшей девочки в пытках 28.12 Криминал и происшествия В Харькове на сходке задержаны криминальные авторитеты (фото) 28.12 Криминал и происшествия Ранее судимый 9 раз рецидивист, получил «юбилейный» 10 срок в Коминтерновском суде Харькова
 
 

Видео

2 500 школьников из Новобаварского района посетили театр детей "Тимур"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 