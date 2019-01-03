Братоубийцу приговорили к 9 годам за решеткой

Приговором Московского районного суда г.. Харькова 55-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Как рассказала начальник управления прокуратуры Харьковской области Татьяна Сотникова, убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы.
Обстоятельства дела:
Происшествие случилось осенью 2017 года. К осужденным приехал старший брат. Гость пришел навеселе и требовал от брата отпраздновать с ним грядущий день рождения. Хозяин дома отказался от рюмки.
Мужчины неоднократно ссорились и раньше из-за того, что старший из них злоупотреблял алкоголем. Однако на этот раз хозяин дома решил расправиться с надоедливым родственником. Он ударил брата ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
Осужденный вину не признал и рассказал, что резал грушу, а нетрезвый брат просто не удержался на ногах и упал на нож. Однако досудебным следствием было собрано достаточно доказательств, чтобы доказать его вину в суде.
Справка:
Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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