03.01.2019 10:23

Братоубийцу приговорили к 9 годам за решеткой

Приговором Московского районного суда г.. Харькова 55-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).



://zanoza-news.com

Как рассказала начальник управления прокуратуры Харьковской области Татьяна Сотникова, убийцу приговорили к 9 годам лишения свободы.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось осенью 2017 года. К осужденным приехал старший брат. Гость пришел навеселе и требовал от брата отпраздновать с ним грядущий день рождения. Хозяин дома отказался от рюмки.

Мужчины неоднократно ссорились и раньше из-за того, что старший из них злоупотреблял алкоголем. Однако на этот раз хозяин дома решил расправиться с надоедливым родственником. Он ударил брата ножом в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Осужденный вину не признал и рассказал, что резал грушу, а нетрезвый брат просто не удержался на ногах и упал на нож. Однако досудебным следствием было собрано достаточно доказательств, чтобы доказать его вину в суде.

Справка:

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.