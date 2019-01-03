03.01.2019 12:46

Как уберечься от телефонных мошенников

Полиция предупреждает и советует, как избежать ненужных финансовых потерь в виде подарков аферистам



Как уберечься от телефонных мошенников



Как чообщает ГУ Нацполиции, есмотря на постоянную профилактику среди населения со стороны органов полиции, граждане продолжают попадаться на крючок аферистов.

Мошенники постоянно совершенствуют схему обмана: придумывают правдоподобные жизненные случаи и истории, в которые верят люди, и в результате завладевают их сбережениями. Чаще всего злоумышленники звонят абоненту и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию. Чтобы избежать проблем с законом, мошенники предлагают перечислить немалые средства на названный счет. Воры рассчитывают на неосторожность людей, ведь в большинстве случаев жертвы сначала отдают свои деньги, а только потом проверяют достоверность. Кроме того, в основном злоумышленники звонят вечером или ночью, когда бдительность человека снижена.

В таких случаях необходимо не паниковать и поставить собеседнику ряд прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только Вы и Ваш родственник. Также для проверки Вы можете попросить описать свой внешний вид.

Подробнее информации, которую получаете от незнакомцев по мобильному телефону и всегда проверяйте ее. Даже если незнакомец представляется сотрудником определенной организации, правоохранительных органов, вашим родственником или знакомым - не спешите, особенно если речь идет о переводе средств на мобильный телефон или любым другим способом.

Ни в коем случае не сообщайте личную информацию неизвестным лицам. Ни в коем случае разглашайте секретных кодов ваучеров пополнения, данных банковских карт и паспортных данных.

Полиция Харьковщины призывает вас быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество!