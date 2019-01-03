03.01.2019 13:49

Новогодняя драка на ХТЗ: любителя бить ногами по голове задержали копы

Инцидент произошел в многоэтажке по улице 12 Апреля.



Новогодняя драка на ХТЗ: любителя бить ногами по голове задержали копы



1 января около 9:00 в полицию поступило сообщение от врачей, что из квартиры многоэтажки по улице 12 Апреля в медицинское учреждение доставлен 35-летнего харьковчанина с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными гематомами головы. Согласно справки врача, пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, вскоре сотрудники отдела криминальной полиции вышли на след злоумышленника. Им оказался 35-летний житель города Харькова. Полицейские установили, что мужчина на почве внезапно возникших неприязненных отношений во время ссоры нанес потерпевшему руками и ногами несколько ударов по голове.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.