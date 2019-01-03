За торговым центром на Салтовке столкнулись две иномарки

Водители разошлись европротоколом.
Сообщение о ДТП на ул. Героев Труда, 9 (по торговым центром) патрульным поступило 2 января около 17:50.
Участниками столкновения стали автомобили Opel и Skoda Fabia. В результате ДТП с граждан никто не пострадал.
Водители от оформления происшествия полицией отказались, самостоятельно составив европротокол.
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Утром снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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