Главная Новости Криминал и происшествия За торговым центром на Салтовке столкнулись две иномарки
03.01.2019  14:35   

За торговым центром на Салтовке столкнулись две иномарки

Водители разошлись европротоколом.


// Facebook

Сообщение о ДТП на ул. Героев Труда, 9 (по торговым центром)  патрульным поступило 2 января около 17:50.

Участниками столкновения  стали автомобили Opel и Skoda Fabia. В результате ДТП с граждан никто не пострадал.

Водители от оформления происшествия полицией отказались, самостоятельно составив европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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