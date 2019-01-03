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03.01.2019  15:56   

На Рогани покончил с собой 25-летний парень

Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.


Zakon.kz

ЧП произошло в квартире дома на улице Сергея Грицевца. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения.

Тело погибшего нашла его сестра, она и вызвала полицию 2 января.

На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа подразделения.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи Индустриального отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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