03.01.2019 15:56

На Рогани покончил с собой 25-летний парень

Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.



Zakon.kz

ЧП произошло в квартире дома на улице Сергея Грицевца. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения.

Тело погибшего нашла его сестра, она и вызвала полицию 2 января.



На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа подразделения.



Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.



Следователи Индустриального отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.