На Рогани покончил с собой 25-летний парень

Обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.
ЧП произошло в квартире дома на улице Сергея Грицевца. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством путем повешения.
Тело погибшего нашла его сестра, она и вызвала полицию 2 января.
На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа подразделения.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следователи Индустриального отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Снег, по прогнозам синоптиков, начнется ближе к обеду. В городе небольшой, в юго-восточной части области сильный снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
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