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03.01.2019  16:44   

Воришки-неудачники из пригорода: новые подробности от полиции (ФОТО)

На пойманных жителями квартирных воров заведено уголовное дело


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, о том, что кто-то шарит в чужой квартире, в Боровской отделения полиции сообщила жительница одной из двухэтажек райцентра.
 
Прибыв на место преступления, группа реагирования патрульной полиции Боровского отделения полиции задержала двух мужчин. Правонарушителями оказались 22-летний и 25-летний ранее судимый жители поселка Боровая.
 
Полицейские установили, что ночью злоумышленники через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже. Хозяина квартиры не было дома. Мужчины планировали похитить деньги, драгоценности и бытовую технику, однако не успели.
 
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
 
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении них.
 
Также работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района. 
Досудебное расследование продолжается.
 
Напомним, что жители Боровой поймали воров, которые залезли в квартиру многоэтажки в отсутствие хозяев и выложили фото и видео происшествия в сети. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, поймали жители, харьков
 
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