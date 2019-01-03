03.01.2019 16:44
Воришки-неудачники из пригорода: новые подробности от полиции (ФОТО)
На пойманных жителями квартирных воров заведено уголовное дело
hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, о том, что кто-то шарит в чужой квартире, в Боровской отделения полиции сообщила жительница одной из двухэтажек райцентра.
Прибыв на место преступления, группа реагирования патрульной полиции Боровского отделения полиции задержала двух мужчин. Правонарушителями оказались 22-летний и 25-летний ранее судимый жители поселка Боровая.
Полицейские установили, что ночью злоумышленники через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже. Хозяина квартиры не было дома. Мужчины планировали похитить деньги, драгоценности и бытовую технику, однако не успели.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст.185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении них.
Также работники полиции проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории района.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что жители Боровой поймали воров, которые залезли в квартиру многоэтажки в отсутствие хозяев и выложили
фото и видео происшествия в сети.