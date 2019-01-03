03.01.2019 16:59

ГУ Гоструда в Харьковской области опубликовало печальную статистику по ЧП, связанным с взрывами газа в регионе (ФОТО)

Аварии, связанные с использованием газа в быту и динамика их роста, произошедшие в течение 2018, указывают на низкий уровень технического состояния оборудования жилищного фонда в вопросах газовой безопасности.



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По 2018 в Харьковской области произошло 5 групповых несчастных случаев, в которых пострадали 9 человек, в том числе 3 - со смертельным исходом.

В городе Харькове по сравнению с 2017 годом, когда произошел 1 несчастный случай, связанный с использованием газа в быту, где пострадал 1 человек с легкой степенью тяжести, за 2018 произошло 2 аварии, где пострадали три человека.

Одним из несчастных случаев является резонансным, так как погиб ребенок 2003 года рождения.

Непосредственная причина смерти - токсическое действие оксида углерода.

Основные причины несчастных случаев при использовании газа в быту являются:

- самовольное вмешательство в систему газоснабжения;

- установление вытяжной вентиляции с искусственным нагнетанием в домах, оборудованных газовыми приборами с отводом продуктов сгорания в дымоход;

- установление металло-пластиковых окон и дверей, влияет на ухудшение (отсутствие) приточно-вытяжной вентиляции в помещении для нормальной работы газовых приборов;

- нарушение требований безопасности при эксплуатации газобаллонного оборудования сжиженного углеводного газа (взрыв).

Важное значение в вопросах газовой безопасности жилого фонда имеет работа жилищных организаций по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.