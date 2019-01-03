ГУ Гоструда в Харьковской области опубликовало печальную статистику по ЧП, связанным с взрывами газа в регионе (ФОТО)

Аварии, связанные с использованием газа в быту и динамика их роста, произошедшие в течение 2018, указывают на низкий уровень технического состояния оборудования жилищного фонда в вопросах газовой безопасности.
По 2018 в Харьковской области произошло 5 групповых несчастных случаев, в которых пострадали 9 человек, в том числе 3 - со смертельным исходом.
В городе Харькове по сравнению с 2017 годом, когда произошел 1 несчастный случай, связанный с использованием газа в быту, где пострадал 1 человек с легкой степенью тяжести, за 2018 произошло 2 аварии, где пострадали три человека.
Одним из несчастных случаев является резонансным, так как погиб ребенок 2003 года рождения.
Непосредственная причина смерти - токсическое действие оксида углерода.
Основные причины несчастных случаев при использовании газа в быту являются:
Важное значение в вопросах газовой безопасности жилого фонда имеет работа жилищных организаций по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения каких-либо промежуточных итогов. Если ваши старания уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет по плану.
Снег, по прогнозам синоптиков, начнется ближе к обеду. В городе небольшой, в юго-восточной части области сильный снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с.
В разгар новогодних праздников мир отмечает день рождения соломинки для коктейлей.
влажн.:
давл.:
ветер: