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03.01.2019  17:41   

Убийство турецких студенток: мертвая хозяйка в ванной и возможный убийца девушек (ФОТО)

Странный суицид хозяйки квартиры и уехавший хозяин-тренер.


objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, по словам жителей дома, хозяйка квартиры проживала в том же дворе, что и убитые квартиранты.

Ее нашли мертвой приблизительно 10 дней назад в ванне с горячей водой.

В квартире были включены все 4 газовые конфорки, как и в случаи с убитыми квартирантками.

Между тем, как информирует Харьков.Комментарии, найден хозяин квартиры.

Жилье, в которой нашли тела двоих студенток-турчанок с перерезанным горлом, принадлежит уроженцу Харькова Аль Мадани Адель Байсир.
 
В соцсетях появилось фото паспорта мужчины с пропиской, которая совпадает с местом преступления.
 
На сегодня правоохранители не опровергли и не подтвердили, является ли он подозреваемым в деле о двойном убийстве. Однако полисмены рассматривают эту версию, сообщил наш источник.
 
На сайте клуба Avocado есть групповое фото с методистом Адель Альмадани. Подтверждают факт работы в харьковском клубе и его коллеги. О спортсмене известно, что он более 13 лет в фитнесе и имеет 10-летний стаж тренерской работы. Был призером чемпионата Украины по бодибилдингу 2013 года.
 
«Он работал у нас, но уже больше года как уехал за границу. По-моему, он в Москве», - сообщил «Комментариям. Харьков» управляющий клуба Avocado Юрий.
 
Адель Альмадани действительно является фитнес-тренером одного из московских клубов. 
 
Юрий подтвердил, что Адель жил по соседству с клубом.
 
«Очень хороший парень, добряк, положительный. Я уверен, что это не он. Адель родился в Харькове, его мама была харьковчанка, а отец – иностранец», - рассказал Юрий. (предположительно, из Иордании – так он называет эту страну на одном из своих видео на канале Youtube – прим. авт.).
 
Напомним, что в Харькове на Салтовке были убиты две иностранных студентки. Девушки, которых нашли мертвыми в доме на улице Валентиновской, учились на медицинском факультете университета им. Каразина и приехали в Харьков из Измира. 
 
 
 
 
Источник:   МГ Объектив, Харьков.Комментарии
 Тэги:  убийство, иностранные студентки, харьков, новый год
 
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