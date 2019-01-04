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04.01.2019  09:52   

В Люботине сгорел дом

В пожару привела неправильная эксплуатация электроприбора.


// ГСЧС

Утром 3 января спасателям сообщили о пожаре в частном доме на ул. Мерефянской, 22 в Люботине.

На тушение выехали два отделения пожарных. К их приезда огонь успел охватить домашние вещи и деревянные межкомнатные перегородки на площади 50 кв.м. Во время пожара в доме никого не было.

В течение получаса пожарные локализовали пожар, на  полную его ликвижацитю понадобилось около трех часов.

По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электронагревательного прибора.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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