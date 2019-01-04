04.01.2019 09:52

В Люботине сгорел дом

В пожару привела неправильная эксплуатация электроприбора.



// ГСЧС

Утром 3 января спасателям сообщили о пожаре в частном доме на ул. Мерефянской, 22 в Люботине.



На тушение выехали два отделения пожарных. К их приезда огонь успел охватить домашние вещи и деревянные межкомнатные перегородки на площади 50 кв.м. Во время пожара в доме никого не было.



В течение получаса пожарные локализовали пожар, на полную его ликвижацитю понадобилось около трех часов.



По предварительным данным причиной возникновения возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электронагревательного прибора.