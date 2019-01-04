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04.01.2019  10:32   

Припаркованный автомобиль попал в ДТП

Авария произошла 4 января около 4:20 на площади Героев Небесной Сотни.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля Jaguar совершил наезд на припаркованный автомобиль Renault Kangoo, сообщили в пре--службе партульной полиции.

По предварительным данным, в ДТП пострадала пассажирка автомобиля Jaguar. С места аварии скорая госпитализировала пострадавшую в больницу.

Обстоятельства происшествия  устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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