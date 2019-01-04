10-летний ребенок повесился под Харьковом

По предварительным данным, ребенок покончил жизнь самоубийством.
Около шести часов вечера 2 января в полицию сообщили, что в сарае во дворе своего дома повесился 10-летний житель села Александровское Кегичевского района.
Мальчик учился в пятом классе школы, расположенной в соседнем селе. Накануне события конфликтов в семье и со сверстниками не было.
Семья погибшего на учете полиции не находится, является благополучной, воспитывает еще четверых детей.
Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.
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