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04.01.2019  10:49   

10-летний ребенок повесился под Харьковом

По предварительным данным, ребенок покончил жизнь самоубийством.


Корреспондент.net

Около шести часов вечера 2 января в полицию сообщили, что в сарае во дворе своего дома повесился 10-летний житель села Александровское Кегичевского района.

Мальчик учился в пятом классе школы, расположенной в соседнем селе. Накануне события конфликтов в семье и со сверстниками не было.

Семья погибшего на учете полиции не находится, является благополучной, воспитывает еще четверых детей.

Тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следователи Кегичевского отделения полиции открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства трагедии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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