Главная Новости Криминал и происшествия Харьковский предприниматель заплатил миллион за уклонение от налогов
04.01.2019  13:34   

Харьковский предприниматель заплатил миллион за уклонение от налогов

Ущерб государству был возмещен во время досудебного расследования.


// Facebook

В следственном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали, что сейчас закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем м. Харьков.

Было установлено, что указанный предприниматель в 2018 году, путем сокрытия дохода, полученного от реализации товаров, совершил умышленное уклонение от уплаты единого налога, в результате чего были причинены убытки государству в крупных размерах.

Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, благодаря принятым общим мерам с работниками оперативного управления, налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме 1, 1 млн. грн.

В января 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности указанного предпринимателя на основании ч.4 ст.212 УК Украины в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.01 Экономика и промышленность В 2018 году в бюджеты всех уровней от Харьковщины поступило более 39 млрд. гривен налогов и сборов 26.12 Власть У харьковчан есть еще несколько дней, чтобы воспользоваться налоговой скидкой за 2017 год 05.12 Власть К новогодним праздникам налоговики пообещали харьковским студентам скидки в рамках «Недели права»
 
 

Видео

Сказочное шоу "Джин Всемогущий" продолжает радовать маленьких харьковчан
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 