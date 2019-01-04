Харьковский предприниматель заплатил миллион за уклонение от налогов

Ущерб государству был возмещен во время досудебного расследования.
В следственном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали, что сейчас закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем м. Харьков.
Было установлено, что указанный предприниматель в 2018 году, путем сокрытия дохода, полученного от реализации товаров, совершил умышленное уклонение от уплаты единого налога, в результате чего были причинены убытки государству в крупных размерах.
Во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, благодаря принятым общим мерам с работниками оперативного управления, налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме 1, 1 млн. грн.
В января 2019 года в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности указанного предпринимателя на основании ч.4 ст.212 УК Украины в связи с возмещением нанесенного государству ущерба.
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