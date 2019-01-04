Главная Новости Криминал и происшествия Подозреваемый в убийстве иностранных студенток в Харькове покинул Украину – пресс служба полиции
04.01.2019  11:02   

Подозреваемый в убийстве иностранных студенток в Харькове покинул Украину – пресс служба полиции

Главный подозреваемый по делу об убийстве иностранных студенток в Харькове выехал из Украины.


://www.unn.com.ua

«Мужчина 1998 года рождения, гражданин Турции, 2 января вылетел из Украины в Турцию», - сообщили в полиции.

Правоохранители сообщили также, что главным подозреваемым по делу является не владелец квартиры, имя которого называли отдельные СМИ и который якобы живет в Москве, а другой знакомый убитых студенток.

В полиции также подтвердили, что обе убиты студентки гражданки Турции. Они учились на втором курсе Харьковского национального университета Каразина. Об их исчезновении сообщил однокурсник, также гражданин Турции.

Напомним, 3 декабря, полиция Харькова сообщила об убийстве иностранных студенток 20-ти и 22-х лет. Тела убитых с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир в Харькове. Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство.

Источник:   УНН
 Тэги:  криминал, харьков, студентки, турция, подозреваемый
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.01 Криминал и происшествия Братоубийцу приговорили к 9 годам за решеткой 28.12 Криминал и происшествия Прокуратура обвинила родителей погибшей девочки в пытках 28.12 Криминал и происшествия В Харькове на сходке задержаны криминальные авторитеты (фото)
 
 

Видео

Сказочное шоу "Джин Всемогущий" продолжает радовать маленьких харьковчан
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 