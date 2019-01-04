Подозреваемый в убийстве иностранных студенток в Харькове покинул Украину – пресс служба полиции

Главный подозреваемый по делу об убийстве иностранных студенток в Харькове выехал из Украины.
«Мужчина 1998 года рождения, гражданин Турции, 2 января вылетел из Украины в Турцию», - сообщили в полиции.
Правоохранители сообщили также, что главным подозреваемым по делу является не владелец квартиры, имя которого называли отдельные СМИ и который якобы живет в Москве, а другой знакомый убитых студенток.
В полиции также подтвердили, что обе убиты студентки гражданки Турции. Они учились на втором курсе Харьковского национального университета Каразина. Об их исчезновении сообщил однокурсник, также гражданин Турции.
Напомним, 3 декабря, полиция Харькова сообщила об убийстве иностранных студенток 20-ти и 22-х лет. Тела убитых с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир в Харькове. Полиция открыла уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство.
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