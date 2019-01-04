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04.01.2019  14:48   

Основянские разбойники пойманы копами

Ранее судимые злоумышленники избили женщину и мужчину и открыто завладели их имуществом.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 января к Основянського отдела полиции обратилась 41-летняя потерпевшая. Женщина сообщила, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения и завладели мобильным телефоном и обручальным кольцом.
 
Через несколько дней в отдел полиции обратился 33-летний мужчина, которого также избили двое неизвестных и забрали его мобильный телефон и личные вещи.
 
Оперативники Основянського отдела полиции задержали двух мужчин 26 и 30 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении данных преступлений.
 
Вещественные доказательства изъяты.
 
По указанному факту следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  разбойники, грабеж, харьков, основа
 
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