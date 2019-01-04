04.01.2019 14:48

Основянские разбойники пойманы копами

Ранее судимые злоумышленники избили женщину и мужчину и открыто завладели их имуществом.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 1 января к Основянського отдела полиции обратилась 41-летняя потерпевшая. Женщина сообщила, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения и завладели мобильным телефоном и обручальным кольцом.

Через несколько дней в отдел полиции обратился 33-летний мужчина, которого также избили двое неизвестных и забрали его мобильный телефон и личные вещи.

Оперативники Основянського отдела полиции задержали двух мужчин 26 и 30 лет, которые обоснованно подозреваются в совершении данных преступлений.

Вещественные доказательства изъяты.

По указанному факту следователем открыто уголовное производство ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.