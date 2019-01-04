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04.01.2019  15:16   

Любитель вырывать кошельки у женщин попал в руки закона (ФОТО)

На Харьковщине полицейские задержали мужчину за совершение грабежа.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявалением в Изюмский отдел полиции обратилась 52-летняя местная жительница, сообщив, что на центральном рынке Изюма к ней подбежал неизвестный и выхватил из рук кошелек.
 
Инспекторы группы реагирования патрульной полиции Изюмского отдела полиции на месте происшествия опросили свидетелей и составили описание нападавшего. По предоставленным приметам злоумышленника задержали в течение нескольких минут. Им оказался 37-летний местный житель. Мужчина признался в содеянном преступлении.
 
Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.
 
Информация о событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  грабитель, кошелек, харьков
 
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