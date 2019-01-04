04.01.2019 14:31

Водитель, врезавшийся в припаркованное авто, был пьян, – Нацполиция

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажир автомобиля «Jaguar». Она была доставлена ​​с переломом скулы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



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Напомним, утром 4 января на Майдане Героев Небесной Сотни автомобиля Jaguar совершил наезд на припаркованный Renault.



На месте происшествия полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля Jaguar имел признаки алкогольного опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование.



Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безпекидорожньогорухуабоексплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.