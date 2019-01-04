Главная Новости Криминал и происшествия Водитель, врезавшийся в припаркованное авто, был пьян, – Нацполиция
04.01.2019  14:31   

Водитель, врезавшийся в припаркованное авто, был пьян, – Нацполиция

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажир автомобиля «Jaguar». Она была доставлена ​​с переломом скулы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.


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Напомним, утром 4 января на Майдане Героев Небесной Сотни автомобиля Jaguar совершил наезд на припаркованный Renault.

На месте происшествия полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля Jaguar имел признаки алкогольного опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безпекидорожньогорухуабоексплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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