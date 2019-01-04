Водитель, врезавшийся в припаркованное авто, был пьян, – Нацполиция

В результате аварии пострадала 22-летняя пассажир автомобиля «Jaguar». Она была доставлена с переломом скулы в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Напомним, утром 4 января на Майдане Героев Небесной Сотни автомобиля Jaguar совершил наезд на припаркованный Renault.
На месте происшествия полицейские установили, что 52-летний водитель автомобиля Jaguar имел признаки алкогольного опьянения и был направлен на медицинское освидетельствование.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Основянского отдела полиции. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безпекидорожньогорухуабоексплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Могут возникать неожиданные желания или увлечения. Такая порывистость способна привнести в жизнь элемент новизны, но все же старайтесь сегодня не выходить слишком далеко за рамки.
После снегопада в Харьков придет очередное похолодание: каждый следующий день будет холоднее предыдущего.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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